Отдыхающий в Европе турист не выжил после игры с другом в мяч

Bild: 19-летний турист рухнул со склона на озере Комо в Италии и не выжил

Отдыхавший в Европе 19-летний турист рухнул со склона после игры с другом в мяч и не выжил. Об этом стало известно Bild.

Трагедия произошла 5 июля в Ардженьо, Италия. Юноша из Тюбингена, Германия, играл в мяч со своим сверстником на спортивной площадке на озере Комо. Когда тот залетел за ограждение, немец перелез через него, чтобы достать мяч, однако поскользнулся и рухнул с крутого склона вниз.

Пролетев 20 метров, путешественник оказался в русле ручья. Около 18:00 двое прохожих обнаружили бездыханного молодого человека и вызвали спасателей. Однако медики лишь констатировали смерть немца. Полиция проводит расследование инцидента, решается вопрос об аутопсии тела.

Ранее в США альпинистка упала с высоты 460 метров и чудом выжила. Когда группа добралась до пострадавшей, она была в сознании.