В США альпинистка упала с высоты 460 метров и чудом выжила

Bild: Альпинистка упала с горы Шаста в США, пролетела 460 метров и выжила

Альпинистка забралась на спящий вулкан в США, упала с высоты 3,9 тысячи метров и чудом выжила. Об этом стало известно Bild.

28 июня 31-летняя туристка взбиралась на вершину горы Шаста высотой более 4,3 тысячи метров в Северной Калифорнии. Не дойдя до вершины, женщина потеряла равновесие и сорвалась. Она пролетела 460 метров и оказалась на отметке около 3,5 тысячи метров.

Немедленно началась спасательная операция, которая осложнилась неблагоприятными метеоусловиями. Вертолет не смог долететь до путешественницы, поэтому спасатели и еще один альпинист-доброволец отправились к ней пешком. Когда группа добралась до пострадавшей, она была в сознании.

Альпинистка сломала лодыжку и получила различные травмы. Медики стабилизировали ее состояние, затем женщину на носилках доставили на открытую площадку, откуда ее забрал вертолет и перевез в больницу города у подножия вулкана Маунт-Шаст.

Уточняется, что гора Шаста не предназначена для пеших походов из-за крутых склонов и камнепадов. Однако это не отпугивает путешественников.

Ранее позировавший для фото мужчина сорвался со скалы на глазах у тургруппы. Путешественник пролетел около 150 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.