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15:30, 1 июля 2026Путешествия

Позировавший для фото мужчина сорвался со скалы на глазах у тургруппы

The Sun: Турист сорвался со скалы в Бразилии на глазах у тургруппы и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Alexandree / Shutterstock / Fotodom

Позировавший для фото на вершине горы в Бразилии турист сорвался вниз и не выжил. Об этом сообщила газета The Sun.

28 июня 44-летний Кайо Роча Агиар Аррабаль в тургруппе с гидами из Араруамы шел по пешему маршруту в Марике — это был его первый поход по этой тропе. На высоком участке пути Аррабаль забрался на скалу и вскинул руку с палкой, позируя для памятной фотографии. После этого он начал спускаться по крутому склону и упал на глазах у других участников экспедиции.

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Путешественник пролетел около 150 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия немедленно выдвинулись спасатели. Они потратили четыре часа, чтобы добраться до тела Аррабаля. Уточняется, что подобный случай — не первый в данном районе. Туристы часто забираются на скалу ради фото и падают вниз. При этом на протяжении всего маршрута отсутствуют указатели направления, ограждения и предупреждающие знаки.

Ранее подросток-турист решил сделать фото и сорвался со скалы в России. Несовершеннолетний из Новосибирска путешествовал по Алтаю.

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