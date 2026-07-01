Позировавший для фото мужчина сорвался со скалы на глазах у тургруппы

The Sun: Турист сорвался со скалы в Бразилии на глазах у тургруппы и не выжил

Позировавший для фото на вершине горы в Бразилии турист сорвался вниз и не выжил. Об этом сообщила газета The Sun.

28 июня 44-летний Кайо Роча Агиар Аррабаль в тургруппе с гидами из Араруамы шел по пешему маршруту в Марике — это был его первый поход по этой тропе. На высоком участке пути Аррабаль забрался на скалу и вскинул руку с палкой, позируя для памятной фотографии. После этого он начал спускаться по крутому склону и упал на глазах у других участников экспедиции.

Путешественник пролетел около 150 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия немедленно выдвинулись спасатели. Они потратили четыре часа, чтобы добраться до тела Аррабаля. Уточняется, что подобный случай — не первый в данном районе. Туристы часто забираются на скалу ради фото и падают вниз. При этом на протяжении всего маршрута отсутствуют указатели направления, ограждения и предупреждающие знаки.

Ранее подросток-турист решил сделать фото и сорвался со скалы в России. Несовершеннолетний из Новосибирска путешествовал по Алтаю.