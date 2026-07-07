Бородина пожаловалась на непослушное тело и задумалась об уколах для похудения

Ведущая Бородина заявила, что иногда задумывается об уколах для похудения

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина призналась, что иногда задумывается об уколах для похудения. Об этом она заявила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Иногда идешь и думаешь: блин, каждый день тренировки, диета... Конечно, тело, блин, не такое послушное, как хотелось бы. Может, ***, сорваться и кольнуть этот *** укол?» — пожаловалась Бородина.

Однако ведущая призналась, что на самом деле негативно относится к такому способу сбрасывать вес и боится этих уколов.

Ранее Бородина ответила на обвинения ее мужа, блогера Николая Сердюкова в том, что он альфонс. Она заявила, что супруг никогда не жалеет денег и много тратит на ее детей.

В инъекциях для похудения используются препараты для людей с диабетом. Действующее вещество таких лекарств позволяет человеку практически не чувствовать голода. В последние годы к такому способу сбросить вес прибегали многие знаменитости, например, предприниматель Илон Маск, модель Ким Кардашьян. При этом неоднократно отмечалось, что у уколов для похудения есть множество побочных эффектов и возможных опасных последствий. К ним врачи относили и рак щитовидной железы.

