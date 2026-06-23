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19:04, 23 июня 2026Интернет и СМИ

Бородина ответила на «вонючие выдумки» о ее муже

Блогерша Бородина назвала выдумками обвинения ее мужа Сердюкова в том, что он альфонс
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина ответила на обвинения ее мужа Николая Сердюкова в том, что он альфонс. В своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она назвала подобные высказывания выдумками.

«Да, я, его жена, зарабатываю больше, и что? Это ничего не меняет. А только двигает вперед. Поэтому эти выдумки вонючие со стороны людей, эти ярлыки, которые навешали больные люди, неудовлетворенные по жизни, не трогают меня», — написала Бородина. Она также добавила, что Сердюков много тратит на ее детей и никогда не жадничает.

Ранее Бородина высказалась о благосостоянии супруга. Она возмутилась из-за того, что пользователи сети обсуждают его финансовое положение.

Бородина и Сердюков поженились в июне 2025 года. Этот брак стал для блогерши третьим.

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