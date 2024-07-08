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16:48, 8 июля 2024Россия

ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации автомобиля

Путин подписал закон об исключении ОСАГО из документов при регистрации авто
СюжетОСАГО

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации автомобиля. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, ОСАГО исключат из перечня документов, которые необходимы для регистрации автомобиля при смене владельца.

Помимо того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения внесут изменения, которые убирают обязанность заключать договоры ОСАГО до регистрации. Также закон разрешает снять с регистрации в ГИБДД похищенный или угнанный автомобиль. Сделать это можно будет по заявлению владельца машины.

Документ вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили выдавать водительские права в России на новый срок. Предлагается выдавать права на 15 лет вместо стандартных 10 лет. Документ на такой срок хотят выдавать только законопослушным водителям, которые не нарушают ПДД и не становятся виновниками аварий

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      Никита Абрамов
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