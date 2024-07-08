Путин подписал закон об исключении ОСАГО из документов при регистрации авто

Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации автомобиля. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, ОСАГО исключат из перечня документов, которые необходимы для регистрации автомобиля при смене владельца.

Помимо того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения внесут изменения, которые убирают обязанность заключать договоры ОСАГО до регистрации. Также закон разрешает снять с регистрации в ГИБДД похищенный или угнанный автомобиль. Сделать это можно будет по заявлению владельца машины.

Документ вступает в силу с 1 марта 2025 года.

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