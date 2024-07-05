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08:58, 5 июля 2024Россия

В Госдуме захотели выдавать водительские права в России на новый срок

Shot: в Госдуме предложили выдавать права на 15 лет вместо стандартных 10 лет
СюжетОСАГО

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Депутаты Госдумы предложили выдавать водительские права в России на новый срок. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По его данным, депутаты от партии «Новые люди» предлагают выдавать права на 15 лет вместо стандартных 10 лет. Документ на такой срок хотят выдавать только законопослушным водителям, которые не нарушают ПДД и не становятся виновниками аварий. Согласно замыслу авторов инициативы, права на 10 лет продолжат получать те, кто часто нарушает на дорогах.

Инициатива поможет добросовестным водителям реже проходить медосмотры и платить пошлину. Это также снизит нагрузку на госорганы и простимулирует тех, кто опасно водит, соблюдать правила дорожного движения, уверены авторы идеи.

Ранее стало известно, что МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков прорабатывают возможность ежедневно штрафовать водителей за езду без страховки. Госдума может рассмотреть инициативу в конце весенней сессии — в начале августа. По этому вопросу уже создана рабочая группа, которая выступает за контроль наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью камер видеонаблюдения.

ЖЗЛ
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