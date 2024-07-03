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11:42, 3 июля 2024Россия

В России водителей захотели начать ежедневно штрафовать с помощью камер за одно нарушение

Shot: водителей России могут начать штрафовать по камерам за езду без страховки
СюжетОСАГО

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В России водителей захотели ежедневно штрафовать за езду без страховки с помощью дорожных камер. Соответствующую инициативу прорабатывают МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков, пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, Госдума может рассмотреть инициативу в конце весенней сессии — в начале августа. По этому вопросу уже создана рабочая группа, которая выступает за контроль наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью камер видеонаблюдения.

Авторы инициативы уверены, что она поможет повысить защищенность водителей от финансового краха в случае дорогостоящих ДТП. Штрафовать водителей в России они предлагают разрешить неограниченное количество раз, но не больше одного раза в сутки.

В случае одобрения инициативы у тех, кто ездит без страховки, за месяц может накопиться штрафов на сумму до 25 тысяч рублей. Тестирования системы уже проведены. Свое предложение рабочая группа планирует направить парламентариям в августе.

В конце июня Госдума исключила ОСАГО из перечня обязательных документов, необходимых для регистрации транспортного средства. Новые правила будут распространены как на постановку автомобилей на государственный учет, так и на регистрацию в случае смены собственника машины.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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