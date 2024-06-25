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14:41, 25 июня 2024Экономика

Госдума убрала ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто

Госдума приняла законопроект о необязательности ОСАГО при регистрации транспорта
СюжетОСАГО

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки, исключающие полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ исключает полис из перечня документов для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Соответствующие изменения коснутся как постановки авто на государственный учет, так и случаев регистрации, связанных со сменой владельца авто.

Водителям также разрешат при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не спустя 10 дней после обращения в ведомство. Помимо этого устанавливается, что госучет транспортного средства прекращается по заявлению автовладельцев по поводу находящегося в розыске похищенного или угнанного авто.

Первое чтение документа состоялось в Госдуме в ноябре прошлого года, второе — неделю назад. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) тогда предупреждали, что избежать возвращения к «разборкам» на дорогах как в 90-е годы позволит сохранение контроля при помощи фотофиксации с запуском механизма одновременно с изменениями, связанными с ОСАГО.

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      Дмитрий Воронин
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