Россиянам предрекли возврат в 90-е на фоне отмены подтверждения ОСАГО

РСА: отмена обязательности ОСАГО при регистрации авто приведет к возврату в 90-е

Возможная отмена обязанности автомобилистов предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства (соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума) может привести к возвращению в 90-е годы и к «разборкам» на дорогах, заявили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Чтобы избежать реализации сценария, который предрекли страховщики, они предлагают сохранить контроль, осуществляя его при помощи фотофиксации. В РСА уточнили, что запуск такого механизма должен произойти одновременно с изменениями, связанными с ОСАГО.

Депутаты 7 ноября одобрили законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации автомобиля. Согласно действующему законодательству, страховку новый владелец авто должен приобрести до его регистрации, но не позднее чем через 10 дней после покупки машины.

Ранее стало известно, что россиянам разрешили заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Возможность соглашений, действующих в течение года или нескольких месяцев, также сохраняется.