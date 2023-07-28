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12:39, 28 июля 2023Россия

Совфед разрешил оформлять ОСАГО на один день

Совфед одобрил законопроект, разрешающий оформлять ОСАГО на срок от одного дня

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Совет Федерации одобрил законопроект, который разрешает заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня. Об этом пишет РИА Новости.

Документ был принят Госдумой на заседании 21 июля. Законопроект снижает минимальный срок действия ОСАГО, разделяя договоры на два вида. Первый будет действовать в течение года с возможностью установить период использования от трех месяцев. Второй — это краткосрочные договоры с периодом действия от одного дня до трех месяцев.

Кроме того, краткосрочный договор будет вступать в силу уже через три дня с момента получения документов страховой компанией. При этом изменить срок действия соглашений обоих видов изменить будет нельзя.

Ранее зампред Совета Федерации Николай Журавлев предложил использовать для ремонта автомобилей по ОСАГО подержанные запчасти. По его словам, соответствующие поправки в законодательство уже в стадии подготовки. В первую очередь допустить к ремонту планируют запчасти, которые чаще всего страдают в ДТП, но при этом не влияют на безопасность: крылья, бамперы и капоты.

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    Константин Лысяков
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