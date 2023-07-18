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08:56, 18 июля 2023Экономика

В России предложили использовать для ремонта по ОСАГО подержанные запчасти

Зампред СФ Журавлев: срок ремонта по ОСАГО продлят и разрешат использовать б/у запчасти
СюжетОСАГО

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России предложили использовать б/у запчасти для ремонта автомобилей по страховке. Об подготовке поправок в закон об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО) сообщил «Известиям» зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

В первую очередь допустить к ремонту планируют запчасти, которые чаще всего страдают в ДТП, но при этом не влияют на безопасность: крылья, бамперы и капоты. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) добавили, что необходимо определить, какие компоненты можно восстанавливать и использовать повторно, а какие — нет.

Причиной подготовки поправок стали длительные поставки комплектующих, из-за которых страховщики не успевают выполнить ремонт, пояснил зампред Банка России Филипп Габуния. Ранее средний срок доставки комплектующих составлял 15–21 день, а сейчас он составляет 30–40 суток, а в некоторых случаях — полгода, добавил директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. Поэтому, помимо использования подержанных деталей, срок работ также намерены увеличить с 30 до 45 дней.

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В Российском союзе автостраховщиков (РСА) добавили, что в текущих условиях такие меры позволят увеличить долю машин, которые ремонтируются по страховке. Как уточнили эксперты, в 2021 году по обязательным полисам восстанавливали 8,8 процента авто. К концу прошлого года показатель снизился до 5,3 процента.

В Минфине и Банке России ранее согласились на использование подержанных запчастей при ремонте по полису ОСАГО при условии разработки соответствующих гарантий безопасности. Замминистра финансов Алексей Моисеев допустил использование в работах таких компонентов, как фары.

В Госдуме также предложили создать индустрию восстановления запчастей, бывших в употреблении. Депутаты заявили, что в России такими работами почти никто не занимается, хотя они актуальны в условиях жестких санкций со стороны западных стран. При этом практика восстановления запчастей существует не только в Китае, Турции и ЮАР, но также и в США.

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    Вячеслав Агапов
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