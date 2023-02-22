В России захотели восстанавливать запчасти для автомобилей

«Известия»: депутаты Госдумы предложили создать индустрию восстановления запчастей

Для предотвращения массового выхода из строя автомобилей в России необходимо создать индустрию восстановления запчастей, бывших в употреблении. Об этом говорится в подготовленном письме депутатов четырех комитетов Госдумы на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщают «Известия».

Авторы обращения отмечают, что в России такими работами почти никто не занимается, в то время как в условиях жестких санкций со стороны западных стран дефицит деталей нарастает. При этом восстановление запчастей активно ведется как в развивающихся (Китай, Турция, ЮАР), так и в развитых странах, в том числе в США.

Поддержка соответствующей индустрии там не связана с дефицитом. Ремонт автокомпонентов обходится в среднем в два раза дешевле, чем выпуск новых, а расход энергии при таких работах меньше на 60 процентов.

Глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенев рассказал, что инициативе уже год, и ее актуальность за это время только возросла. Тему вновь поднимут на ближайших заседаниях комитета по автокомпонентной базе. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что письмо будет отправлено, скорее всего, на следующей неделе.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) согласны с инициативой депутатов, поскольку она позволит существенно снизить зависимость ремонта от поставок деталей из-за рубежа.

Председатель организации Евгений Уфимцев уточнил, что сложности с ремонтом угрожают миллиону грузовиков и почти миллиону автобусов, а это, в свою очередь, угрожает логистическими проблемами. Источник на страховом рынке добавил, что правительство уже получило множество запросов о помощи от крупных автобусных парков и перевозчиков, однако найти детали для этих транспортных средств даже сложнее, чем для легковых автомобилей.

Вице-президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин отметил, что восстановление не надо считать панацеей. Действительно, бывшие в употреблении кузовные запчасти угрозы безопасности не несут, однако, например, колодки и шланги ремонтировать и устанавливать нельзя. Поэтому перед запуском индустрии необходим список деталей, в отношении которых повторное использование запрещается. Главная трудность, подчеркнул он, заключается в технической документации. Западные производители делиться ей совершенно точно не будут, это не просто санкции, а коммерческая тайна.

Ранее сообщалось, что доля китайских грузовиков на российском рынке превысила 50 процентов, а продажи КамАЗа продолжают падать. По итогам января доля на рынке российского производителя составила 26 процентов, за тот же период прошлого года показатель составлял 37 процентов.