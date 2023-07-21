Госдума снизила минимальный срок действия ОСАГО

Госдума приняла закон, разрешающий заключать договоры ОСАГО на один день

Госдума приняла законопроект, снижающий минимальный срок действия ОСАГО и разрешающий заключать договор на один день. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, договоры ОСАГО будут разделены на два вида. Первый будет действовать в течение года, однако внутри этого срока можно установить период использования от трех месяцев. Второй — это краткосрочные договоры, которые могут действовать от одного дня до трех месяцев.

В законопроекте подчеркивается, что краткосрочный договор ОСАГО будет вступать в силу через три дня после получения страховщиком всех необходимых документов. При этом изменить срок действия договоров обоих видов будет нельзя.

Кроме того, страховые компании смогут устанавливать более низкие коэффициенты тарифов для краткосрочных договоров согласно методике расчета страховых взносов, которая должна быть согласована с Центральным Банком России.

Закон вступит в силу через 210 дней после публикации.