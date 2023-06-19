В России резко поднимут стоимость ОСАГО для ряда автомобилей

ЦБ запланировал резко повысить стоимость ОСАГО для автовладельцев из недружественных стран

Центробанк (ЦБ) планирует резко поднять тарифы ОСАГО для владельцев почти всех категорий автомобилей из недружественных стран. Об этом сказано в проекте указания регулятора.

Коэффициент для автобусов, грузовиков, дорожной техники и ряда других машин, зарегистрированных в этих государствах, возрастет более чем в семь раз — с 1,7 до 12,5 пункта. В то же время прежним тариф останется для легковых автомобилей из дружественных стран или других, которых нет в указанном ЦБ перечне.

Регулятор объяснил необходимость повышения тарифов действиями европейских стран. С 1 июня текущего года они перестали принимать российские страховые полисы «Зеленая карта». Документ предназначен для страхования гражданской ответственности автомобилистов при поездках за рубеж.

Начиная с лета 2023 года в странах ЕС, Швейцарии и Великобритании россиянам теперь необходимо приобретать отдельные полисы приграничного страхования — после 31 мая только так возможно передвижение на транспортных средствах. Кроме того, как отметили в РСА, для передвижения по территории России на автомобилях, зарегистрированных в ЕС, Швейцарии и Великобритании, водителям необходимо также приобрести российский полис ОСАГО.