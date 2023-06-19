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20:26, 19 июня 2023Экономика

В России резко поднимут стоимость ОСАГО для ряда автомобилей

ЦБ запланировал резко повысить стоимость ОСАГО для автовладельцев из недружественных стран

Фото: Evgeny Tchebotarev / Unsplash

Центробанк (ЦБ) планирует резко поднять тарифы ОСАГО для владельцев почти всех категорий автомобилей из недружественных стран. Об этом сказано в проекте указания регулятора.

Коэффициент для автобусов, грузовиков, дорожной техники и ряда других машин, зарегистрированных в этих государствах, возрастет более чем в семь раз — с 1,7 до 12,5 пункта. В то же время прежним тариф останется для легковых автомобилей из дружественных стран или других, которых нет в указанном ЦБ перечне.

Регулятор объяснил необходимость повышения тарифов действиями европейских стран. С 1 июня текущего года они перестали принимать российские страховые полисы «Зеленая карта». Документ предназначен для страхования гражданской ответственности автомобилистов при поездках за рубеж.

Начиная с лета 2023 года в странах ЕС, Швейцарии и Великобритании россиянам теперь необходимо приобретать отдельные полисы приграничного страхования — после 31 мая только так возможно передвижение на транспортных средствах. Кроме того, как отметили в РСА, для передвижения по территории России на автомобилях, зарегистрированных в ЕС, Швейцарии и Великобритании, водителям необходимо также приобрести российский полис ОСАГО.

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    Мария Грушко
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