В ЕС прекратили действие российские страховки «Зеленая карта»

Выданные в России международные автостраховки с 1 июня перестали действовать в Европе

Выданные в России страховые сертификаты «Зеленая карта» перестали действовать 1 июня в Евросоюзе (ЕС), Великобритании и Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Документ предназначен для страхования гражданской ответственности автомобилистов при поездках за рубеж. По информации РСА, при поездках в страны ЕС, Великобританию и Швейцарию российским автомобилистам потребуется приобрести полис приграничного страхования в пунктах пропуска соответствующих стран.

Также водителям из этих стран будут вынуждены оформлять российский полис ОСАГО при въезде в Россию. Для поездок в другие страны, где действует «Зеленая карта», в том числе в Азербайджан, Молдавию, Белоруссию, Сербию и Турцию, выданные в России сертификаты продолжают действовать.

Ранее ассоциация российских ломозаготовителей «Руслом.ком» предложила возобновить государственную программу утилизации и дисконт на автомобили.