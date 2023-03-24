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09:39, 24 марта 2023Среда обитания

В России захотели возобновить программу утилизации автомобилей

Ассоциация «Руслом.ком» предложила возобновить в России программу утилизации автомобилей

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Ассоциация российских ломозаготовителей «Руслом.ком» предложила возобновить государственную программу утилизации и дисконт на автомобили. Об этом сообщают «Известия».

Авторы инициативы направили ее в Минпромторг. Они предложили включить новые меры в план реализации Стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года. Идея предполагает, что при сдаче машины в пункт переработки россиянам будут предоставлять сертификат на скидки в размере не менее 150 тысяч рублей для покупки нового отечественного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и 200-300 тысяч на электрокары российского производства.

В ассоциации предложили ввести скидки и на покупку грузовиков в размере не менее 500 тысяч рублей, а в случае легкого грузового транспорта — от 200 тысяч. Также авторы инициативы захотели создать инфраструктуру для переработки электрического транспорта.

Ранее в Российском экологическом операторе (РЭО) сообщили, что в стране собрались потратить десятки миллиардов рублей на создание новых мусорных заводов. Предприятия должны обрабатывать ежегодно около семи миллионов тонн отходов.

Нина Ташевская
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