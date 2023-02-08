В России потратят десятки миллиардов рублей на мусор

РЭО: на создание новых мусорных заводов в России направят 90 миллиардов рублей

В России собрались потратить десятки миллиардов рублей на создание в стране новых мусорных заводов. Предприятия должны обрабатывать около семи миллионов тонн отходов ежегодно, сообщают в Российском экологическом операторе (РЭО).

Отмечается, что общий объем инвестиций в проекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 2023 году достигнет 90 миллиардов рублей — 60 миллиардов из них вложил РЭО. Как пояснили в компании, речь идет о 18 предприятиях в 20 субъектах России. В основном это будут мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы совокупной мощностью семь миллионов тонн отходов в год.

В ноябре 2022 года стало известно о намерении РЭО потратить 2,7 миллиарда рублей на комплексы по переработке отходов в Забайкалье. Уточнялось, что общая входящая мощность комплексов должна составить 175 тысяч тонн в год. На двух из них расположатся объекты утилизации. Земельные участки, на которых будут находиться комплексы, уже определены: объекты построят в Читинском районе, а также в городах Петровск-Забайкальский и Чернышевск. Завершить работы планируется до 2024 года, общая стоимость объектов оценивается в 4,2 миллиарда рублей.