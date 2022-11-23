В России потратят миллиарды рублей на сортировку мусора

РЭО потратит 2,7 миллиарда рублей на мусоросортировочные комплексы в Забайкалье

В Забайкальском крае подписали три концессионных соглашения по созданию мусоросортировочных комплексов. Российский экологический оператор (РЭО) потратит 2,7 миллиарда рублей на реализацию проекта, сообщает телеканал «360».

Общая входящая мощность комплексов составит 175 тысяч тонн в год. На двух из них расположатся объекты утилизации. «РЭО вложит в объект 2,7 миллиарда рублей за счет выкупа облигационного займа, остальную сумму планируется предоставить через капитальный грант за счет средств Дальневосточной концессии», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Земельные участки, на которых будут находиться комплексы, уже определены: объекты построят в Читинском районе, а также в городах Петровск-Забайкальский и Чернышевск. Завершить работы планируется до 2024 года, общая стоимость объектов оценивается в 4,2 миллиарда рублей.

Ранее в ноябре сообщалось о новой технологии утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), которая позволит снизить объемы захоронения мусора в России на 11 миллионов тонн. В тарифах за вывоз мусора захоронение решили заменить на компостирование, которое несет больший экологический эффект и не дает дополнительной нагрузки на тарифы.