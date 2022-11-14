Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:00, 14 ноября 2022Среда обитания

Мусор в России решили утилизировать по-новому

РЭО: новая технология утилизации снизит объемы захоронения мусора в России на 11 млн тонн

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Утилизировать твердые коммунальные отходы (ТКО) в России решили по-новому — в тарифах за вывоз мусора захоронение заменят на компостирование, сообщает телеканал 360 со ссылкой на Российский экологический оператор (РЭО).

По словам специалистов, компостирование несет больший экологический эффект и не даст дополнительной нагрузки на тарифы — в РЭО назвали этот способ утилизации одним из самых дешевых. Эксперты убеждены, что повсеместное применение компостирования позволит сократить объем захоронения мусора на 20 процентов, или более чем на 11 миллионов тонн.

Сейчас в стране построено 17 необходимых для этого предприятий из планируемых 200. «Правительство приняло в октябре постановление № 1889, в рамках которого были внесены изменения в Основы ценообразования в области обращения с ТКО. Расходы на производство технического грунта учитываются при установлении тарифов на захоронение ТКО. Размер расходов на 1 тонну производимого техногрунта должен быть аналогичным тем расходам, которые пошли бы на захоронение 1 тонны отходов с учетом экономии расходов на покупку технического грунта», — пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Специалисты добавили, что Постановление № 1889 не предполагает учет в тарифах расходов на производство компоста, который был использован не на полигонах, а в сельском хозяйстве или в дорожном строительстве. По словам экспертов, после принятия документа продолжится работа над более системным решением, которое позволит устранить все препятствия для создания всех необходимых стране объектов компостирования отходов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли подробности переговоров с Россией в Турции
Бывшая модель Playboy сделала пластику как у куклы Bratz и разозлила подписчиков
Женщина съела манго и едва не лишилась жизни
Вора в законе Эро Томского арестовали в Ереване
Стало известно о взрывах в Харьковской области
Китай сократил закупки российской нефти
Мусор в России решили утилизировать по-новому
Лолита Милявская объяснила нежелание выходить замуж
На Украине назвали ожидаемую сумму поступлений от партнеров
В «Северной верфи» назвали количество одновременно строящихся кораблей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.