Мусор в России решили утилизировать по-новому

РЭО: новая технология утилизации снизит объемы захоронения мусора в России на 11 млн тонн

Утилизировать твердые коммунальные отходы (ТКО) в России решили по-новому — в тарифах за вывоз мусора захоронение заменят на компостирование, сообщает телеканал 360 со ссылкой на Российский экологический оператор (РЭО).

По словам специалистов, компостирование несет больший экологический эффект и не даст дополнительной нагрузки на тарифы — в РЭО назвали этот способ утилизации одним из самых дешевых. Эксперты убеждены, что повсеместное применение компостирования позволит сократить объем захоронения мусора на 20 процентов, или более чем на 11 миллионов тонн.

Сейчас в стране построено 17 необходимых для этого предприятий из планируемых 200. «Правительство приняло в октябре постановление № 1889, в рамках которого были внесены изменения в Основы ценообразования в области обращения с ТКО. Расходы на производство технического грунта учитываются при установлении тарифов на захоронение ТКО. Размер расходов на 1 тонну производимого техногрунта должен быть аналогичным тем расходам, которые пошли бы на захоронение 1 тонны отходов с учетом экономии расходов на покупку технического грунта», — пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Специалисты добавили, что Постановление № 1889 не предполагает учет в тарифах расходов на производство компоста, который был использован не на полигонах, а в сельском хозяйстве или в дорожном строительстве. По словам экспертов, после принятия документа продолжится работа над более системным решением, которое позволит устранить все препятствия для создания всех необходимых стране объектов компостирования отходов.