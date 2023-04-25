Российские карты автострахования прекратят действовать в странах ЕС

РСА: российские «Зеленые карты» для автовладельцев прекратят действовать в ЕС с 1 июня

Российские страховые сертификаты для автовладельцев «Зеленая карта» с 1 июня 2023 года прекратят действовать в ряде стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), пишет ТАСС.

Утверждается, что с начала июня прекращается действие соглашений, заключенных РСА с бюро и союзами автостраховщиков стран Европейского экономического пространства. Помимо этого, заканчивается действие сертификатов в Швейцарии и Великобритании.

Уточняется, что «Зеленая карта» перестанет работать независимо от срока ее оформления. В РСА добавили, что до 1 июня российские страховые сертификаты «работают в обычном порядке» в европейских странах. При этом в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию можно свободно оформлять эту страховку, так как она продолжит действовать без ограничений.

В странах ЕС, Швейцарии и Великобритании россиянам теперь необходимо приобретать отдельные полисы приграничного страхования — после 31 мая только так возможно передвижение на транспортных средствах. Кроме того, как отметили в РСА, для передвижения по территории России на автомобилях, зарегистрированных в ЕС, Швейцарии и Великобритании, водителям необходимо также приобрести российский полис ОСАГО.

В апреле в РСА ответили на сообщения о «скрытом запрете» на ОСАГО для мотоциклистов. Тогда специалисты отметили, что повода для запретов на ОСАГО для мотоциклистов нет — частота аварий составляет всего один процент. При этом в РСА пояснили, что часто мотоциклы фигурируют в оформлении поддельных полисов ОСАГО.

Ранее стало известно, что в России выросли сборы по ОСАГО. В Центробанке сообщили, что за 2022 год они поднялись до 273,1 миллиарда рублей (плюс 21,1 процента). Рост обязательного автострахования произошел на фоне резкого подорожания запчастей. При этом, несмотря на повышение цен, число заключенных договоров на ОСАГО также выросло.