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13:35, 13 апреля 2023Интернет и СМИ

В РСА ответили на сообщения о «скрытом запрете» на ОСАГО для мотоциклистов

В РСА опровергли сообщения о «скрытом запрете» на ОСАГО для мотоциклистов
СюжетОСАГО

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В соцсетях появились жалобы на «скрытый запрет» на продление полисов ОСАГО для мотоциклистов, один из таких постов появился на портале «Пикабу». Автор публикации утверждает, что сложности возникают у владельцев мотоциклов каждый год. Как сообщила «Российская газета», в Российском союзе автостраховщиков (РСА) ответили на эти публикации и заявили, что случаи отказов единичные.

В РСА подчеркнули, что повода для скрытых запретов на ОСАГО для мотоциклистов нет — частота аварий составляет всего один процент. При этом в РСА указали, что часто мотоциклы используют для оформления поддельных полисов ОСАГО: их указывают в качестве страхуемого транспортного средства вместо легкового автомобиля, в результате чего страховая премия по полису становится в несколько раз ниже. После этого, как утверждают в РСА, электронный полис правят в формате pdf, вставляя туда данные автомобиля.

Также на отсутствие проблем с покупкой страховки указали в проекте «Мотограждане», директор учебного центра компании «Автодром тренинг» Вячеслав Максимычев и президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

В тематических группах мотоциклисты делятся историями о сложностях оформления ОСАГО, но заканчиваются они положительными исходами.

В СМИ сообщение о скрытом запрете на ОСАГО для мотоциклистов почти не освещается, небольшой новостной сюжет на платформе «Дзен» сформирован лишь вокруг опровержения РСА.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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Варвара Кошечкина
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