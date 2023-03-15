В России выросли сборы по ОСАГО

Сборы по ОСАГО за 2022 год выросли на 21 процент на фоне подорожания запчастей

В 2022 году сборы по ОСАГО в России поднялись до 273,1 миллиарда рублей (+21,1 процента). Об этом в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков сообщил Центробанк (ЦБ).

По данным регулятора, рост обязательного автострахования произошел на фоне резкого подорожания запчастей. Страховщики были вынуждены поднять цены, при этом число заключенных договоров на ОСАГО также увеличилось.

Одной из причин роста в ЦБ назвали расширение коридора базового тарифа. Это позволило при продаже страховок учитывать характеристики конкретных водителей и владельцев автомобилей, соотнося стоимость полисов с разным уровнем риска.

За год средняя стоимость полиса ОСАГО увеличилась почти на тысячу рублей, до 6,6 тысячи рублей. Средняя страховая выплата при этом выросла до 70 тысяч рублей. Всего за год автостраховщики выплатили 159,8 миллиарда рублей (+11,3 процента) за счет роста числа страховых случаев и увеличения выплат. Число жалоб на урегулирование убытков снизилось на 2,3 процента.

Ранее депутатов Госдумы попросили продлить сроки ремонта по ОСАГО и изменить список деталей для срочного ремонта автомобилей. Представители автостраховых и автомобильных сообществ пожаловались, что после массового ухода зарубежных брендов возник дефицит запчастей для иномарок.