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05:10, 21 января 2023Россия

В России предложили изменить правила ремонта автомобилей по ОСАГО

«Парламентская газета»: в России предложили продлить срок ремонта автомобилей по ОСАГО

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России предложили изменить правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Об этом пишет «Парламентская газета».

По данным издания, речь идет о возможном продлении сроков ремонта по ОСАГО и изменении списка деталей для срочного ремонта автомобилей.

Уточняется, что после массового ухода зарубежных автомобильных брендов возник дефицит запчастей для машин иностранных марок.

19 января в Госдуме прошла закрытая встреча депутатов с представителями автостраховых и автомобильных сообществ, где поднимались проблемы, связанные с ОСАГО из-за дефицита комплектующих, и пути их решения.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года средняя цена полиса страхования ответственности водителя ОСАГО поднялась на 27 процентов. Чаще всего в прошлом году россияне страховали автомобили марок Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, ВАЗ-2190, Lada Vesta.

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Юлия Мискевич
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