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14:23, 18 июня 2024Экономика

ОСАГО решили убрать из списка обязательных документов при регистрации авто

Госдума одобрила отмену обязанности предъявлять ОСАГО при регистрации авто

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие изменения, которые решили ввести в соответствии с документом, коснутся как постановки авто на государственный учет, так и случаев регистрации, связанных со сменой владельца авто.

Поправками также предлагается разрешить водителям при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не спустя 10 дней после обращения в ведомство. Помимо этого ко второму чтению проект дополнили нормой о прекращении госучета по заявлению автовладельцев по поводу находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Ранее речь в этой связи шла только о похищенном автомобиле.

Первое чтение документа состоялось в Госдуме в ноябре прошлого года.

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      Дмитрий Воронин
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