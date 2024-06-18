ОСАГО решили убрать из списка обязательных документов при регистрации авто

Госдума одобрила отмену обязанности предъявлять ОСАГО при регистрации авто

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие изменения, которые решили ввести в соответствии с документом, коснутся как постановки авто на государственный учет, так и случаев регистрации, связанных со сменой владельца авто.

Поправками также предлагается разрешить водителям при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не спустя 10 дней после обращения в ведомство. Помимо этого ко второму чтению проект дополнили нормой о прекращении госучета по заявлению автовладельцев по поводу находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Ранее речь в этой связи шла только о похищенном автомобиле.

Первое чтение документа состоялось в Госдуме в ноябре прошлого года.

