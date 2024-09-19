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12:18, 19 сентября 2024Россия

ВСУ бросили немецкие танки на прорыв в Курской области

«РВ»: ВСУ бросили немецкие танки Leopard на прорыв в Курской области

Фото: Alina Smutko / Globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило немецкие танки Leopard на прорыв в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

По данным «РВ», противник ведет атаку через приграничный поселок Новый Путь. Помимо Leopard, в ней задействованы боевые машины пехоты Marder, также произведенные в ФРГ. Наступление ВСУ отражают российские десантники, нанося украинским подразделениям серьезный урон, указано в публикации.

По данным канала, целью ВСУ является населенный пункт Веселое в Глушковском районе. Контроль над ним создаст условия для удара в тыл российским частям.

Первый танк Leopard на территории Курской области был уничтожен в сентябре. Военкор Александр Коц, который сообщил об этом, отметил, что немецкая техника едет «прямо по костям своих предшественников».

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      Алан Босиков
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