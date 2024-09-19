«Это всего лишь последний ход Киева». На Западе оценили последствия атаки ВСУ на Курскую область

Швейцарский полковник Бо: атакой на Курскую область ВСУ расширили линию фронта

Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо оценил последствия атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. По его мнению, вторжением на территорию региона Киев лишь расширил линию фронта.

Украинцы не в состоянии создать достаточную концентрацию сил, чтобы противостоять российскому давлению. Они просто расширили свою линию фронта и потеряли дополнительные войска Жак Бо полковник

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

В Минобороны РФ сообщили, что с момента вторжения в Курскую область украинские войска потеряли боле 14,6 тысячи солдат. По данным ведомства, ВСУ также потеряли 1 674 единицы техники, из них 121 танк и 50 боевых машин пехоты. В списке потерь украинской армии также значатся 107 единиц артиллерийских орудий, 92 бронетранспортера, 758 боевых бронированных машин и 457 автомобилей.

В США заявили о переломном моменте в конфликте на Украине

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что переломный момент в конфликте на Украине произошел еще до атаки ВСУ на Курскую область.

Переломный момент в конфликте на Украине произошел еще задолго до атаки ВСУ на Курскую область. Это всего лишь последний ход Киева, с его стороны — это отчаянный шаг, украинцы стратегически уже проиграли Скотт Риттер экс-разведчик

Он добавил, что «стратегический резерв Украины теперь ликвидирован», поскольку оставшиеся подразделения ВСУ были направлены для вторжения на российскую территорию.

16 сентября Риттер выразил мнение, что Украина должна начать мирные переговоры с Россией до наступления зимы.

Оборона ВСУ в Часовом Яре и Торецке может внезапно рухнуть

ВСУ не смогут удержать оборону в Часовом Яре и Торецке. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Оборона ВСУ в Часовом Яре и Торецке внезапно рухнет, как это произошло ранее в Артемовске в прошлом году и в Авдеевке в феврале этого года. После этого станет совершенно очевидно, что украинцы больше не могут продолжать оборону в этих местах Александр Меркурис британский аналитик

Также он добавил, что ситуация на поле боя «развивается в быстром темпе». До этого эксперт отмечал, что соединения ВСУ не смогут удержать Красноармейск (украинское название — Покровск) в ходе наступления российских военных на этом направлении из-за численного преимущества ВС России и невыгодной оперативной обстановки для украинской армии.

Генштаб ВСУ 18 сентября сообщил, что самыми напряженными направлениями являются кураховское и покровское. На данных участках фронта в ДНР произошла почти половина от общего числа боев.

