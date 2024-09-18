В Генштабе ВСУ назвали самые напряженные направления

Генштаб ВСУ: кураховское и покровское направления являются самыми напряженными

Кураховское и покровское направления в Донецкой народной республике (ДНР) являются самыми напряженными на фронте. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

В Генштабе ВСУ назвали самые напряженные участки фронта в течение дня 18 сентября. Сообщается о 103 боестолкновениях по всей линии фронта по состоянию на 16:00 18 сентября.

«Горячее всего сейчас на кураховском и покровском направлениях», — подчеркивается в сообщении. На данных участках фронта в ДНР произошла почти половина от общего числа боев.

Ранее ВС России уничтожили ключевые для логистики ВСУ автомагистрали под Покровском. По словам источника ТАСС в силовых органах, теперь основные пути снабжения и ротации украинских войск на покровском направлении перебиты.