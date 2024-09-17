ТАСС: ВС РФ уничтожили ключевые для логистики ВСУ автомагистрали под Покровском

Российские войска уничтожили ключевые для логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе автомагистрали в районе Покровска. Об этом со ссылкой на источники в силовых органах сообщает ТАСС.

«Вокруг Покровска уничтожены три моста. Они являлись важными стратегическими магистралями, которые, собственно, долгие годы делали город важным логистическим узлом ВСУ», — заявил собеседник агентства.

По его словам, теперь основные пути снабжения и ротации войск на покровском направлении перебиты.

Ранее в ВСУ пожаловались на отсутствие проукраинских жителей в Покровске. Как рассказал журналистам неназванный украинский военный медик, он был удивлен враждебностью местных жителей по отношению к Киеву и оказался вынужден передвигаться по городу в гражданской одежде, чтобы привлекать меньше внимания.