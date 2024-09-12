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15:16, 12 сентября 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на отсутствие проукраинских жителей в Покровске

LCI: Покровск покинули все проукраински настроенные жители

Фото: Reuters

Красноармейск (украинское название Покровск) покинули все проукраински настроенные жители. Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на слова солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Все, кто был настроен проукраински, уже уехали», — рассказал неназванный украинский военный медик. Он также сообщил, что был удивлен враждебностью местных жителей по отношению к Киеву и оказался вынужден передвигаться по городу в гражданской одежде, чтобы привлекать меньше внимания.

Кроме того, анонимный глава подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал, что оставшиеся в городе жители делятся с информацией о солдатах ВСУ с российской стороной.

Ранее стало известно, что Российская армия фактически вбила клин между Покровском и Селидово, начав обход основных укреплений Покровска. Telegram-канал «Военная хроника» также отметил, что взятие Покровска фактически лишает ВСУ снабжения по железной дороге в западном Донбассе.

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      Александр Курбатов
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