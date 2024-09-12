Красноармейск (украинское название Покровск) покинули все проукраински настроенные жители. Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на слова солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Все, кто был настроен проукраински, уже уехали», — рассказал неназванный украинский военный медик. Он также сообщил, что был удивлен враждебностью местных жителей по отношению к Киеву и оказался вынужден передвигаться по городу в гражданской одежде, чтобы привлекать меньше внимания.
Кроме того, анонимный глава подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал, что оставшиеся в городе жители делятся с информацией о солдатах ВСУ с российской стороной.
Ранее стало известно, что Российская армия фактически вбила клин между Покровском и Селидово, начав обход основных укреплений Покровска. Telegram-канал «Военная хроника» также отметил, что взятие Покровска фактически лишает ВСУ снабжения по железной дороге в западном Донбассе.