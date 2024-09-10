«Военная хроника»: ВС России вбили клин между Покровском и Селидово

Вооруженные силы (ВС) России фактически вбили клин между Покровском и Селидово, начав обход основных укреплений Покровска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Российские войска вбили клин в районе Селидово/Покровск начали штурмовать окраины Лысовки», — подчеркнули авторы канала. Как отмечается, ВС России фактически начали обходить укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Покровска.

«Военная хроника» отметила, что взятие Покровска фактически лишает ВСУ снабжения по железной дороге на западном Донбассе. Авторы также выделили продвижение российских военных в южной части Украинска и в районе Желанного Первого, что повлияет на положение украинских войск в районе Невельского.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в попытке скрыть неудачи на фронте. По ее словам, украинское командование пытается скрыть ситуацию на покровском направлении.