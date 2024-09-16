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17:12, 16 сентября 2024Мир

В США посоветовали Украине поскорее начать переговоры с Россией

Отставной офицер США Риттер: Украина должна начать переговоры с Россией до зимы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина должна начать мирные переговоры с Россией до наступления зимы. С таким призывом в интервью на YouTube-канале главы Партии рабочих Великобритании Джорджа Галлоуэя выступил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Для достижения мира на Украине есть только два окна возможностей. Первое — до наступления зимы. Именно сейчас Украина может рассчитывать на наилучший исход. Но пока Киев политически не готов принять такую ​​сделку», — подчеркнул бывший разведчик.

Ранее Риттер рассказал, что у Запада закончились инструменты для военного давления на Россию и исправления плачевной для Вооруженных сил Украины ситуации.

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      Виктория Кондратьева
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