Отставной офицер США Риттер: Украина должна начать переговоры с Россией до зимы

Украина должна начать мирные переговоры с Россией до наступления зимы. С таким призывом в интервью на YouTube-канале главы Партии рабочих Великобритании Джорджа Галлоуэя выступил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Для достижения мира на Украине есть только два окна возможностей. Первое — до наступления зимы. Именно сейчас Украина может рассчитывать на наилучший исход. Но пока Киев политически не готов принять такую ​​сделку», — подчеркнул бывший разведчик.

Ранее Риттер рассказал, что у Запада закончились инструменты для военного давления на Россию и исправления плачевной для Вооруженных сил Украины ситуации.