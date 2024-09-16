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04:20, 16 сентября 2024Мир

В США заявили об отсутствии у Запада инструментов военного давления на Россию

Экс-разведчик США Риттер: у Запада нет инструментов для военного давления на РФ

Фото: Toby Melville / Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что у западных государств закончились инструменты военного давления на Россию. Конфликт на Украине демонстрирует, что вся техника НАТО, передаваемая Киеву, оказывается уничтоженной или захваченной, заявил он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Мы почему-то постоянно думаем, что Россия слаба, мы верим, что она не сделает этого или того. Сейчас мы, напротив, наблюдаем, как она буквально задает нам жару на Украине», — подчеркнул эксперт.

По его словам, к настоящему времени у Запада не осталось ничего, что могло бы исправить плачевную для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию. Риттер также прокомментировал выделение Швецией нового пакета помощи Киеву, отметив, что «русские все это уничтожат и захватят».

Ранее эксперт из Великобритании Александр Меркурис прокомментировал возможность страны разрешить Украине наносить удары вглубь территории России, подчеркнув, что страна не сделает этого без согласия США, поскольку Лондон не может принимать самостоятельные и независимые от Вашингтона решения.

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      Марина Совина
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