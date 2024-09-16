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02:22, 16 сентября 2024Мир

В Британии оценили шансы разрешить Украине бить вглубь России

Меркурис: Британия не даст разрешение на удары вглубь России без согласия США

Фото: Unsplash

Эксперт из Великобритании Александр Меркурис прокомментировал возможность страны разрешить Украине наносить удары вглубь территории России. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис оценили шансы Британии разрешить Украине бить вглубь России и подчеркнул, что страна не примет это решение без согласия США. «Идея того, что британцы могут сделать это без разрешения США — просто фантастика», — написал он.

По словам аналитика, Лондон не может принимать самостоятельные и независимые от Вашингтона решения, поскольку страны не
состоят в равноправных отношениях. Британия ощутимо зависит от Соединенных Штатов, заключил Меркурис.

Ранее сообщалось, что США и Британия могут снять ограничения с ударов ВСУ в конце сентября. Об этом написало издание Politico со ссылкой на источники из числа британских чиновников.

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      Марина Совина
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