Меркурис: Британия не даст разрешение на удары вглубь России без согласия США

Эксперт из Великобритании Александр Меркурис прокомментировал возможность страны разрешить Украине наносить удары вглубь территории России. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис оценили шансы Британии разрешить Украине бить вглубь России и подчеркнул, что страна не примет это решение без согласия США. «Идея того, что британцы могут сделать это без разрешения США — просто фантастика», — написал он.

По словам аналитика, Лондон не может принимать самостоятельные и независимые от Вашингтона решения, поскольку страны не

состоят в равноправных отношениях. Британия ощутимо зависит от Соединенных Штатов, заключил Меркурис.

Ранее сообщалось, что США и Британия могут снять ограничения с ударов ВСУ в конце сентября. Об этом написало издание Politico со ссылкой на источники из числа британских чиновников.