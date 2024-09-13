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12:15, 13 сентября 2024Мир

В Британии назвали возможные сроки снятия ограничений с ударов ВСУ вглубь России

Politico: США и Британия могут снять ограничения с ударов ВСУ в конце сентября

Фото: Reuters

США и Великобритания могут снять ограничения с ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России и объявить об этом в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники из числа британских чиновников.

«Один из них [источников] сказал, что надеется, что соглашение будет подтверждено на полях Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца», — утверждается в публикации.

По данным источников, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден не будут объявлять о решении по ударам ВСУ после переговоров в Белом доме. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН будет проведена с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

Издание также приводит мнение западных чиновников, заявивших, что послабление ограничений на атаки не изменит ход боевых действий.

Ранее издание ITV сообщило со ссылкой на британского премьера, что Украина не получит разрешения на удары вглубь России по итогам встречи Стармера и Байдена в Вашингтоне 13 сентября.

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      Елизавета Мытарева
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