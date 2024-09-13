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10:09, 13 сентября 2024Мир

Британия и США отложили решение по ударам ВСУ вглубь России

Стармер: Киев не получит разрешение на удары по России на встрече в Белом доме
Кир Стармер (в центре)

Кир Стармер (в центре). Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Во время встречи в Белом доме 13 сентября президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не дадут Украине разрешение на удары по России дальнобойным оружием. Об этом сообщает ITV со ссылкой на британского премьера.

«Он [Стармер] дал понять, что в пятницу, во время встречи в Белом доме с президентом Байденом, Украина не получит разрешения использовать западные ракеты, чтобы уничтожать авиационные и ракетные базы на территории России», — утверждается в публикации.

При этом Стармер дал понять, что он не боится предупреждения президента России Владимира Путина о последствиях соответствующего решения, добавив, что Киев «имеет право на самооборону».

Британский премьер также назвал послабление ограничений на украинские удары «тактическим» решением и уточнил, что переговоры в Белом доме будут посвящены стратегическим вопросам.

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      Елизавета Мытарева
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