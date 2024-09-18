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20:26, 18 сентября 2024Мир

В США заявили о переломном моменте в конфликте на Украине

Риттер: переломный момент в конфликте на Украине уже произошел

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Переломный момент в конфликте на Украине произошел еще до атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Переломный момент в конфликте на Украине произошел еще задолго до атаки ВСУ на Курскую область. Это всего лишь последний ход Киева, с его стороны — это отчаянный шаг, украинцы стратегически уже проиграли», — отметил эксперт.

По словам Риттера, ВСУ «несут огромные потери», так как отправили свои оставшиеся воинские части для атаки на Курскую область. Он добавил, что «стратегический резерв Украины теперь ликвидирован».

16 сентября Риттер заявил, что Украина должна начать мирные переговоры с Россией до наступления зимы.

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      Дарья Устьянцева
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