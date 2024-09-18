Раскрыты потери украинских войск с момента их вторжения в Курскую область

МО РФ: с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 14 600 солдат

С момента вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли боле 14 600 солдат. Потери украинских войск раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

По данным министерства, ВСУ также потеряли 1 674 единицы техники, из них 121 танк и 50 боевых машин пехоты. В списке потерь украинской армии также значатся 107 единиц артиллерийских орудий, 92 бронетранспортера, 758 боевых бронированных машин и 457 автомобилей.

ВСУ также потеряли технику производства США, сообщает МО РФ: из 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня были уничтожены семь HIMARS и шесть MLRS.

Российские военные также уничтожили восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, семь радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы и две РЛС противоборству-воздушной обороны (ПВО).

«[ВСУ также потеряли] 26 станций РЭБ, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за сутки украинские войска потеряли на курском направлении более 400 бойцов, а также десятки единиц техники, в том числе двух танков, один из которых Leopard.