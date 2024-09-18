Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 400 бойцов

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 400 бойцов. Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

Кроме того, Киев лишился 23 единиц бронетехники, в том числе двух танков, один из которых Leopard, пяти боевых машин пехоты, бронетранспортера и 15 боевых броне машин. Также уничтожены четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.

В оборонном ведомстве добавили, что армия России продолжает отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Помимо ударов по украинским войскам на территории российского региона, атакуются резервы Киева в Сумской области. Всего с начала боев в российском регионе Украина потеряла на курском направлении более 14,6 тысячи военнослужащих.