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14:10, 18 сентября 2024Россия

Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 400 бойцов

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 400 бойцов. Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

Кроме того, Киев лишился 23 единиц бронетехники, в том числе двух танков, один из которых Leopard, пяти боевых машин пехоты, бронетранспортера и 15 боевых броне машин. Также уничтожены четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.

В оборонном ведомстве добавили, что армия России продолжает отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Помимо ударов по украинским войскам на территории российского региона, атакуются резервы Киева в Сумской области. Всего с начала боев в российском регионе Украина потеряла на курском направлении более 14,6 тысячи военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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