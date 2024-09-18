Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:14, 18 сентября 2024Мир

В Британии усомнились в способности ВСУ удержать оборону в Часовом Яре и Торецке

Меркурис: ВСУ не смогут удержать оборону в Часовом Яре и Торецке

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать оборону в Часовом Яре и Торецке. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Оборона ВСУ в Часовом Яре и Торецке внезапно рухнет, как это произошло ранее в Артемовске в прошлом году и в Авдеевке в феврале этого года. После этого станет совершенно очевидно, что украинцы больше не могут продолжать оборону в этих местах», — отметил эксперт.

По мнению Меркуриса, впоследствии эти территории перейдут «под контроль Российской армии». Также он добавил, что ситуация на поле боя «развивается в быстром темпе».

15 сентября Меркурис заявил, что соединения ВСУ не смогут удержать Красноармейск (украинское название — Покровск) в ходе наступления российских военных на этом направлении из-за численного преимущества ВС России и невыгодной оперативной обстановки для украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА

      Минобороны показало кадры ракетной атаки «Аллигатора» на бронетехнику ВСУ под Курском

      Никита Пресняков опроверг информацию о разводе

      Турист помочился на пляже курорта Таиланда и привлек внимание мэра

      Подельник экс-замглавы Минобороны России отказался признавать вину в даче взятки

      Россия распространила в ОБСЕ данные об уничтожении Киевом мирных жителей

      Google избежала огромного штрафа

      Стало известно о попытке подельника экс-замглавы Минобороны России обмануть следователей

      Познер раскрыл формат возвращения на Первый канал

      Глава МИД Венгрии решил посетить Киргизию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше