В Британии усомнились в способности ВСУ удержать оборону в Часовом Яре и Торецке

Меркурис: ВСУ не смогут удержать оборону в Часовом Яре и Торецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать оборону в Часовом Яре и Торецке. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Оборона ВСУ в Часовом Яре и Торецке внезапно рухнет, как это произошло ранее в Артемовске в прошлом году и в Авдеевке в феврале этого года. После этого станет совершенно очевидно, что украинцы больше не могут продолжать оборону в этих местах», — отметил эксперт.

По мнению Меркуриса, впоследствии эти территории перейдут «под контроль Российской армии». Также он добавил, что ситуация на поле боя «развивается в быстром темпе».

15 сентября Меркурис заявил, что соединения ВСУ не смогут удержать Красноармейск (украинское название — Покровск) в ходе наступления российских военных на этом направлении из-за численного преимущества ВС России и невыгодной оперативной обстановки для украинской армии.