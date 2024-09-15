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19:26, 15 сентября 2024Мир

На Западе оценили шансы ВСУ по удержанию обороны Красноармейска

Аналитик Меркурис: ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ходе наступления ВС РФ

Фото: Stringer / Reuters

Соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогут удержать Красноармейск (украинское название — Покровск) в ходе наступления российских военных на этом направлении из-за численного преимущества ВС РФ и невыгодной оперативной обстановки для украинской армии. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в собственном блоге на YouTube.

«Оборона Покровска окажется невозможной из-за отсутствия оперативной глубины вокруг, такова ситуация сейчас на направлении, где сейчас происходит это грандиозное сражение. Ситуация для Украины просто продолжает становиться все хуже и хуже», — оценил Меркурис.

Ранее на Западе со ссылкой на украинского военного медика сообщили, что Покровск покинули все проукраински настроенные местные жители.

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      Виктория Кондратьева
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