Аналитик Меркурис: ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ходе наступления ВС РФ

Соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогут удержать Красноармейск (украинское название — Покровск) в ходе наступления российских военных на этом направлении из-за численного преимущества ВС РФ и невыгодной оперативной обстановки для украинской армии. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в собственном блоге на YouTube.

«Оборона Покровска окажется невозможной из-за отсутствия оперативной глубины вокруг, такова ситуация сейчас на направлении, где сейчас происходит это грандиозное сражение. Ситуация для Украины просто продолжает становиться все хуже и хуже», — оценил Меркурис.

Ранее на Западе со ссылкой на украинского военного медика сообщили, что Покровск покинули все проукраински настроенные местные жители.