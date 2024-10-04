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23:40, 4 октября 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил вторжение в Курскую область желанием замотивировать союзников

Зеленский: операция в Курской области совершена для мотивации союзников

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Вторжение украинских войск в Курскую область было совершено для мотивации союзников. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова приводит «РБК-Украина».

Глава государства пояснил, что цель операции в российском регионе заключается в том, чтобы помочь западным партнерам стать «более решительными» в вопросе помощи Киеву. Кроме того, таким образом Зеленский хотел заявить союзникам о необходимости усилить давление на Россию для «справедливого завершения» конфликта.

До этого украинский президент сообщил, что нападение на Курскую область было совершено ради перемещения российских войск. Он также отметил, что украинской армии якобы удалось достигнуть желаемых результатов.

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