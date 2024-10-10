Полковник Макгрегор: Зеленский сбежит с Украины в Лондон по приказу ЦРУ или МИ-6

Президент Украины Владимир Зеленский сбежит в Лондон по приказу западных союзников после поражения, считает экс-советник Пентагона, полковник Вооруженных сил (ВС) США Дуглас Макгрегор. Он рассказал об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

«Зеленский — надежный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолет до Лондона», — раскрыл план побега политика Макгрегор.

«Оттуда они отвезут его куда-нибудь еще вместе с некоторыми из его криминальных соотечественников», — добавил американский полковник. По мнению эксперта, Зеленский проведет остаток жизни в роскоши, а Украина будет полностью разрушена. Макгрегор назвал такой сценарий трагедией.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис рассказал, что Владимир Зеленский испытывает большие проблемы и на поприще дипломатии, и на фронте. Офицер отметил, что сейчас украинская армия испытывает самые большие трудности в районе Покровска, где российским войскам все чаще удается прорывать фронт.