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18:38, 10 октября 2024Мир

В США признали проблемы Зеленского в дипломатии и на фронте

Подполковник армии США Дэвис: у Зеленского проблемы в дипломатии и на фронте

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает большие проблемы и на поприще дипломатии, и на фронте. С таким заявлением на своем YouTube-канале Deep Dive выступил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис.

«Я хочу показать, что у Зеленского очень много проблем. Он явно проигрывает не только в дипломатии, но и на поле боя», — сказал отставной американский военный.

Офицер отметил, что сейчас украинская армия испытывает самые большие трудности в районе Покровска, где российским войскам все чаще удается прорывать фронт.

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«Россия тактически наступает по всей линии фронта, что делают положение Украины еще более напряженным», — заключил Дэвис.

Ранее отставной офицер американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что коррумпированные украинские генералы могут сбежать из страны, бросив войска на передовой.

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      Виктория Кондратьева
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