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22:23, 2 октября 2024Мир

В США предрекли побег украинских генералов из страны

Риттер: коррумпированные генералы ВСУ могут сбежать из страны, бросив войска

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что коррумпированные генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут сбежать из страны, бросив войска на передовой.

«Останется кучка полковников на линии фронта, они поймут, что нет ничего, за что стоит бороться, и это будет конец», — отметил он. Риттер считает, что в настоящее время украинские войска держатся только благодаря финансированию стран Запада.

По его словам, с приходом зимы многие депутаты, политики и военные покинут Украину. «В конце концов, то, что здесь произойдет, это то, что закадычные друзья Зеленского сбегут со своими деньгами, они уже вложили миллиарды по всему миру в недвижимость, положили на счета в банках, инвестировали их», — сказал он.

Ранее первый заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон рассчитывает на скорое начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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      Марина Совина
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