Госдеп выразил надежду на скорые переговоры по Украине

США рассчитывают на скорое начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил первый заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл, передает ТАСС.
«Будет надежда на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатическое взаимодействие какого-то рода», — заявил Кэмпбелл, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.
По словам замгоссекретаря США, американская администрация осознает, что «часть этого [конфликта] потребуется решать за столом переговоров».
Ранее стало известно, что за кулисами Генассамблеи ООН премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с Китаем и Бразилией, пытаясь инициировать «мирный саммит» между Россией и Украиной.