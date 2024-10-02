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20:00, 2 октября 2024Мир

Госдеп выразил надежду на скорые переговоры по Украине

Замгоссекретаря Кэмпбелл: США рассчитывают на скорые переговоры по Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

США рассчитывают на скорое начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил первый заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл, передает ТАСС.

«Будет надежда на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатическое взаимодействие какого-то рода», — заявил Кэмпбелл, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.

По словам замгоссекретаря США, американская администрация осознает, что «часть этого [конфликта] потребуется решать за столом переговоров».

Ранее стало известно, что за кулисами Генассамблеи ООН премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с Китаем и Бразилией, пытаясь инициировать «мирный саммит» между Россией и Украиной.

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      Елизавета Мытарева
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