Орбан провел переговоры с КНР и Бразилией по поводу «мирного саммита» по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с Китаем и Бразилией за кулисами Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пытаясь инициировать «мирный саммит» между Россией и Украиной. Об этом сообщает Die Weltwoche.

«В кулуарах заседания ООН [Орбан] провел интенсивные дискуссии с Китаем и Бразилией (...) Место проведения мирного саммита сейчас обсуждается. Помимо Венгрии, Китая и Бразилии, в мероприятии также примут участие Франция и Швейцария», — говорится в материале.

Как отмечает издание, план главы венгерского правительства поддерживают пятнадцать стран — «друзья мира». Однако Индия не присоединится к этой группе, так как между Дели и Пекином остается слишком много нерешенных проблем. Уточняется, что Орбан полон решимости завершить мирные переговоры.

Ранее политический директор венгерского премьера и его однофамилец Балаж Орбан назвал безответственными действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении конфликта с Россией. По его словам, украинский лидер ввел свою страну в оборону, которая повлекла за собой человеческие и территориальные потери.