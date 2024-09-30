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15:07, 30 сентября 2024Мир

Орбан попытался инициировать «мирный саммит» для России и Украины за кулисами ООН

Орбан провел переговоры с КНР и Бразилией по поводу «мирного саммита» по Украине

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с Китаем и Бразилией за кулисами Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пытаясь инициировать «мирный саммит» между Россией и Украиной. Об этом сообщает Die Weltwoche.

«В кулуарах заседания ООН [Орбан] провел интенсивные дискуссии с Китаем и Бразилией (...) Место проведения мирного саммита сейчас обсуждается. Помимо Венгрии, Китая и Бразилии, в мероприятии также примут участие Франция и Швейцария», — говорится в материале.

Как отмечает издание, план главы венгерского правительства поддерживают пятнадцать стран — «друзья мира». Однако Индия не присоединится к этой группе, так как между Дели и Пекином остается слишком много нерешенных проблем. Уточняется, что Орбан полон решимости завершить мирные переговоры.

Ранее политический директор венгерского премьера и его однофамилец Балаж Орбан назвал безответственными действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении конфликта с Россией. По его словам, украинский лидер ввел свою страну в оборону, которая повлекла за собой человеческие и территориальные потери.

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      Виктория Кондратьева
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