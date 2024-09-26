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19:14, 26 сентября 2024Мир

Венгрия назвала действия Зеленского в отношении России безответственными

Балаж Орбан: действия Зеленского в отношении РФ в начале СВО — безответственные

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Действия украинского лидера Владимира Зеленского в отношении России в начале специальной военной операции (СВО) — безответственные. Таковыми их назвал политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его однофамилец Балаж Орбан, сообщает Politico.

«Мы, вероятно, не стали бы делать то, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно», — сказал советник венгерского премьера.

Политик объяснил это тем, что Зеленский ввел свою страну в оборону, которая повлекла за собой человеческие и территориальные потери.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто в рамках Генеральной Ассамблеи ООН выступил с призывом к странам Запада о немедленном прекращении огня на Украине и начале мирных переговоров с Россией. Он также подчеркнул, что говорить об этом «легче, чем воплощать в жизнь».

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      Семен Александров
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