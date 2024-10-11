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17:12, 11 октября 2024Россия

Соратник Кадырова дал прогнозы об окончании СВО на основе Священного Писания

Алаудинов дал прогнозы об окончании СВО на основе Священного Писания

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов дал прогнозы об окончании специальной военной операции (СВО) на Украине на основе Священного Писания. С соответствующим заявлением российский генерал выступил в интервью «Комсомольской правде».

«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом [2024-м] году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — заявил Алаудинов.

По словам соратника Кадырова, на завершение СВО повлияют выборы в США, события на Ближнем Востоке, а также само состояние Украины.

«Она [Украина] стоит на пороге внутренних тяжелых событий. Дальше уже украинский народ не в состоянии будет поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Та задача, которую ставил Зеленский и озвучивали "американские хозяева", что они будут воевать до последнего украинца — они ее почти выполнили», — обозначил российский генерал.

Алаудинов, в частности, оценил демографическую ситуацию на Украине, назвав ее страшной катастрофой. «Потому я так думаю, что это все, взятое вместе, и сделает свое дело. И СВО будет завершена — и только на наших условиях», — заключил он.

Ранее командир «Ахмата» заявил, что Россия уже одержала победу в СВО. В Кремле отреагировали на его слова, отметив, что России еще многое предстоит сделать для достижения этой цели.

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      Елена Торубарова
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