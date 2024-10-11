Соратник Кадырова дал прогнозы об окончании СВО на основе Священного Писания

Алаудинов дал прогнозы об окончании СВО на основе Священного Писания

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов дал прогнозы об окончании специальной военной операции (СВО) на Украине на основе Священного Писания. С соответствующим заявлением российский генерал выступил в интервью «Комсомольской правде».

«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом [2024-м] году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — заявил Алаудинов.

По словам соратника Кадырова, на завершение СВО повлияют выборы в США, события на Ближнем Востоке, а также само состояние Украины.

«Она [Украина] стоит на пороге внутренних тяжелых событий. Дальше уже украинский народ не в состоянии будет поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Та задача, которую ставил Зеленский и озвучивали "американские хозяева", что они будут воевать до последнего украинца — они ее почти выполнили», — обозначил российский генерал.

Алаудинов, в частности, оценил демографическую ситуацию на Украине, назвав ее страшной катастрофой. «Потому я так думаю, что это все, взятое вместе, и сделает свое дело. И СВО будет завершена — и только на наших условиях», — заключил он.

Ранее командир «Ахмата» заявил, что Россия уже одержала победу в СВО. В Кремле отреагировали на его слова, отметив, что России еще многое предстоит сделать для достижения этой цели.