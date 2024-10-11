Больше тысячи солдат ВСУ попали в окружение в Курской области. Российская армия перешла к активным действиям в регионе

Mash: около 1500 бойцов ВСУ попали в окружение в Курской области

Примерно 1,5 тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение российских войск в Курской области. Противника застали в районе села Ольговка.

Благодаря этому Вооруженные силы (ВС) России смогли вытеснить противника из четырех населенных пунктов — Шептуховка, Михайловка, Леонидово и Любимовка. Также 11 октября появилась информация, что российские военные освободили село Новоивановка, находящееся в Суджанском районе.

Что известно об обстановке в российском регионе?

Российская армия перешла к активным действиям в Курской области. Известно, что ВСУ покидают деревню Леонидово на бронированной технике, а к границе со стороны Сумской области подтягивают резервы. Кроме того, как утверждает источник Mash, украинские операторы дронов в панике подбивают свою технику. Об этом рассказывал и командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», — сказал он.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военные РФ продолжают вытеснять ВСУ к границе от Суджи, двигаясь с северо-запада, а с юго-востока движется 810-я бригада Черноморского флота России. Ранее на курском направлении морпехи взяли в плен 19 бойцов ВСУ в ходе боев за населенный пункт Ольговка.

Российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области

11 октября морские пехотинцы также ликвидировали украинских разведчиков. Половину отряда, состоявшего из шести человек, уничтожили, остальные сдались в плен.

На Западе признали ситуацию о невыгодном положении ВСУ под Курском. Так, военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Акс заявил, что украинские войска попали в «жестокую засаду» в российском регионе.

По словам эксперта, в таком положении военные ВСУ оказались возле села Веселое. Проблема, по словам Акса, заключается в том, что украинцы потеряли самую ценную технику. Он сообщил, что в конце сентября ВСУ на западной технике продвигались по основной магистрали, связывающей Веселое и населенный пункт Глушково, но попали под удары российских войск приблизительно 20 сентября.